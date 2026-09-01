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Вахания об игре с «Ростовом»: «Мяч у Кучаева или Ланговича, а мне надо его у них отбирать. Необычно было»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник «Краснодара» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры 6-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

— В шестом туре РПЛ «Краснодар» встречался с твоим бывшим клубом, «Ростовом». С какими чувствами выходил на поле?

— Конечно, матч с «Ростовом» был особенным. Приятно играть против друзей, я был очень рад с ними встретиться. На поле было странное ощущение. Смотрю в первом тайме на Костю Кучаева или Андрея Ланговича. Мяч у них, а мне этот мяч надо у них отобрать. Необычно было.

— Ты общался с ребятами и главным тренером Джонатаном Альбой после матча. О чем говорили?

— Да, со всеми пообщался, очень теплые чувства. С ребятами просто что-то обсуждали, рассказывали, как жизнь проходит. С Альбой после игры подошли друг к другу и обнялись. Я сказал: «Теперь понимаю, насколько тяжело играть против «Ростова»».

— И вопрос, который постоянно задают Мусаеву: где все-таки столица юга?

— Наверное, не мне размышлять об этом. Но могу сказать, что, когда переехал в Ростов, я влюбился в этот город, и он мне стал по-настоящему родным. Я очень надеюсь, что с Краснодаром произойдет то же самое. В принципе, к этому и идет — мне здесь все нравится, — сказал Вахания «СЭ».

«Краснодар» после шестого тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
Илья Вахания
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 5
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П
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 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
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Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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