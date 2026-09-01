Вахания об игре с «Ростовом»: «Мяч у Кучаева или Ланговича, а мне надо его у них отбирать. Необычно было»

Защитник «Краснодара» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры 6-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

— В шестом туре РПЛ «Краснодар» встречался с твоим бывшим клубом, «Ростовом». С какими чувствами выходил на поле?

— Конечно, матч с «Ростовом» был особенным. Приятно играть против друзей, я был очень рад с ними встретиться. На поле было странное ощущение. Смотрю в первом тайме на Костю Кучаева или Андрея Ланговича. Мяч у них, а мне этот мяч надо у них отобрать. Необычно было.

— Ты общался с ребятами и главным тренером Джонатаном Альбой после матча. О чем говорили?

— Да, со всеми пообщался, очень теплые чувства. С ребятами просто что-то обсуждали, рассказывали, как жизнь проходит. С Альбой после игры подошли друг к другу и обнялись. Я сказал: «Теперь понимаю, насколько тяжело играть против «Ростова»».

— И вопрос, который постоянно задают Мусаеву: где все-таки столица юга?

— Наверное, не мне размышлять об этом. Но могу сказать, что, когда переехал в Ростов, я влюбился в этот город, и он мне стал по-настоящему родным. Я очень надеюсь, что с Краснодаром произойдет то же самое. В принципе, к этому и идет — мне здесь все нравится, — сказал Вахания «СЭ».

«Краснодар» после шестого тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками.