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Сегодня, 12:58

Арсен Захарян заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что не собирается переходить в «Галатасарай», несмотря на последние сообщения в СМИ.

Сегодня, 21 февраля, инсайдер Николо Скира заявил, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро в год.

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — приводит «Чемпионат» слова Захаряна.

Ранее отец футболиста Норайр Захарян в комментарии «СЭ» опроверг слухи о переходе сына в турецкую команду.

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Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5005035-arsen-zaharyan-soobschil-chto-ne-rassmatrivaet-variant-perehoda-v-galatasaraj.html
Арсен Захарян
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

 6
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Краснодар

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