Дьяков о тренерской карьере: «Предложения были, но не те, ради которых готов сорваться и поехать»

Бывший футболист сборной России Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей тренерской карьере.

«Я сейчас закончил учебу на лицензию А. С этого года могу работать во Второй лиге главным тренером, в ФНЛ и РПЛ — помощником. Стремление есть. Предложения были, но не те, ради которых готов сорваться и поехать. Я не строю заоблачных ожиданий, что меня «Зенит» позовет, но, наблюдая за Второй лигой, замечаешь, как сильно там упал уровень. Если будет более-менее нормальное предложение, то готов ехать и во Вторую лигу. Для меня не принципиально, что придется уехать из Москвы. Тренерская карьера сложнее карьеры игрока. Но я сам выбрал такой сложный путь, хочу стать тренером. Были ли предложения из Медиалиги? Я ей очень благодарен, но с ней завязал. Да, у меня там был бан, но с руководством лиги никаких проблем и разногласий нет. Мы все вопросы закрыли. Пара звонков из команд была. «Броуки» те же закидывали удочку. Но я обозначил, что хочу работать в профессиональном футболе», — сказал Дьяков «СЭ».

Дьяков выступал за «Ростов», московское «Динамо», «Томь», турецкий «Сивасспор», минское «Динамо» и «Спартак-2».