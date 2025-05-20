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Галактионов отреагировал на информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об отстранении от тренировок защитника Наира Тикнизяна.

20 мая об отстранении сообщил Telegram-канал «Нежурналист Иванов».

«Сегодня у команды выходной, вчера была поздняя игра. Завтра согласно недельному подготовительному плану — тренировочное занятие, которое пройдет в полном составе. Исключение — Самошников, который продолжает лечение», — сказал Галактионов «СЭ».

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

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Михаил Галактионов
Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
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11
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16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
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