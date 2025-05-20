Галактионов отреагировал на информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об отстранении от тренировок защитника Наира Тикнизяна.

20 мая об отстранении сообщил Telegram-канал «Нежурналист Иванов».

«Сегодня у команды выходной, вчера была поздняя игра. Завтра согласно недельному подготовительному плану — тренировочное занятие, которое пройдет в полном составе. Исключение — Самошников, который продолжает лечение», — сказал Галактионов «СЭ».

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.