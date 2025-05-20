Будущее призванного в армию Белоруссии Зиновича решится после 30-го тура РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о призыве полузащитника команды Кирилла Зиновича в армию Белоруссии.

«Переговоры продолжаются. Он с нами: тренируется, готовится к очередной игре. В последнем туре он сыграет. Потом будет решаться его будущее», — сказал Гаджиев «СЭ».

После окончания сезона 22-летний Зинович должен отбыть в часть для прохождения полуторагодичной службы.

В этом сезоне на счету хавбека 32 матча во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.