В «Локомотиве» заявили, что не обсуждали вопрос отстранения Тикнизяна от тренировок

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об отстранении защитника Наира Тикнизяна от тренировок.

20 мая об отстранении сообщил Telegram-канал «Нежурналист Иванов».

«Если человек хочет уйти — это его право. Это его личное дело. Если хочет — значит, считает, что так надо. Отстранение от тренировок? Такой информации нет, не обсуждали данный вопрос», — сказал Филатов «СЭ».

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.