Источник: «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой
«Локомотив» планирует расстаться с нападающим Артемом Дзюбой летом этого года, сообщает журналист Иван Карпов.
Отмечается, что в контракте форварда есть пункт, согласно которому соглашение будет продлено на год, если Дзюба сделает 10 результативных действий.
35-летний россиянин в этом сезоне провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Действующее соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6
Новости