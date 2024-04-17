Источник: «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой

«Локомотив» планирует расстаться с нападающим Артемом Дзюбой летом этого года, сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что в контракте форварда есть пункт, согласно которому соглашение будет продлено на год, если Дзюба сделает 10 результативных действий.

35-летний россиянин в этом сезоне провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Действующее соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года