Гаджиев: «Локомотив» — гранд российского футбола. Поэтому я и не знаю, подходит ли Галактионов «железнодорожникам»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на должность главного тренера московского «Локомотива».

«Локомотив» — гранд российского футбола. Поэтому я и не знаю, подходит ли Галактионов «железнодорожникам» или нет. Могу только сказать, что он неплохо работал и с молодежной сборной, и в «Нижнем Новгороде». «Нижний» и в прошлом году, и сейчас нормально выступает, не ниже уровня своих возможностей.

Просто нужно видеть, как Галактионов управлял процессом. Я не могу дать хотя бы относительную оценку его способностям. В любом случае, основания для того, чтобы его пригласили, Михаил дал.

При этом «Локомотив» — другой клуб с другими требованиями и условиями работы. С одной стороны, есть возможность работать с игроками более высокого класса, с клубом, у которого есть относительно свободный ресурс для приобретения дополнительных футболистов еще более высокого уровня. Но смогут ли они сработать на запланированном уровне? Есть определенный риск.

Но если люди хорошо знают уровень подготовленности Галактионова, то это идет в плюс. Он будет сам развиваться вместе с командой», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

В пятницу, 11 ноября Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня нынешнего года.