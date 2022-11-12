«Правда и честь — это Дима». Болельщики «Зенита» поддержали Чистякова

Болельщики «Зенита» поддержали защитника команды Дмитрия Чистякова.

Перед началом матча 17-го тура РПЛ против «Торпедо» на стадионе появился плакат.

«Правда и честь — это Дима», — гласит надпись на баннере.

Матч с «Торпедо» Чистяков начал на скамейке запасных.

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» дома проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев, игрока заменили в середине первого тайма.

На следующий день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста к тренировкам с основной командой.