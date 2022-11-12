Семак — о Чистякове: «Сложная для него неделя. С точки зрения эмоционального состояния»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник Дмитрий Чистяков не в стартовый состав на матч 17-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Сложная для него неделя. С точки зрения эмоционального состояния. В прошлой игре он получил шанс, в этой — Алип», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Ошибка защитника Чистякова в игре 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) привела к решающему голу в матче. Футболиста заменили на 32-й минуте встречи.

Позже гендиректор клуба Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава.