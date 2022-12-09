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Сегодня, 11:20

Агент считает, что Гедес вряд ли приедет в Россию

Руслан Минаев
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Футбольный агент Сезар Ботега считает, что переход форварда «Коринтианса» Рожера Гедеса в РПЛ вряд ли состоится.

«Нет, сейчас переход в Россию было бы очень сложно осуществить», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

25-летний бразилец в прошедшем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Бразилии, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Он пришел в команду в августе из китайского «Шаньдун Тайшань». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

За бразильский клуб игрок выступает под трехзначным номером — 123.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gedesa-sejchas-perehod-v-rossiyu-by-lo-by-ochen-slozhno-osushhestvit/
ФК Коринтианс
ФК Краснодар
Рожер Гедес
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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