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Сегодня, 12:42

Агент Кайо рассказал, что Сторожук не прощался с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал, что главный тренер команды Александр Сторожук не прощался с командой после последнего матча «быков».

«Что касается тренерских перестановок в «Краснодаре», мы ничего не слышали об этом. Сторожук не прощался с командой», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Сторожук входил в штаб тренерской команды «Краснодара» с 2021 года. В марте текущего года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба, а в мае его окончательно утвердили в этой должности.

«Краснодар» занимает восьмоее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kajo-storozhuk-ne-proshhalsya-s-krasnodarom/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Сторожук
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