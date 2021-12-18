«Краснодар» предлагает 12 миллионов евро за нападающего «Коринтианса» Гедеса
Нападающий «Коринтианса» Рожер Гедес входит в сферу интересов «Краснодара», сообщает Globo Esporte.
По данным источника, российский клуб уже сделал предложение по игроку. Сумма трансфера может составить 12 миллионов евро. Предложение должно быть рассмотрено на следующей неделе.
25-летний бразилец в прошедшем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Бразилии и забил семь мячей при двух голевых передачах. Он пришел в команду в августе из китайского «Шаньдун Тайшань». Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллиона евро.
За бразильский клуб игрок выступает под трехзначным номером — 123.
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