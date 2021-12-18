Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» предлагает 12 миллионов евро за нападающего «Коринтианса» Гедеса

04:38
Рожер Гедес. Фото Twitter
Рожер Гедес. Фото Twitter
Теги:

Нападающий «Коринтианса» Рожер Гедес входит в сферу интересов «Краснодара», сообщает Globo Esporte.

По данным источника, российский клуб уже сделал предложение по игроку. Сумма трансфера может составить 12 миллионов евро. Предложение должно быть рассмотрено на следующей неделе.

25-летний бразилец в прошедшем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Бразилии и забил семь мячей при двух голевых передачах. Он пришел в команду в августе из китайского «Шаньдун Тайшань». Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллиона евро.

За бразильский клуб игрок выступает под трехзначным номером — 123.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
В российском футболе с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?
Большого Папу увезли на скорой после проигранного боя
1
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги