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Футболисты «Урала» отправятся на матч с «Краснодаром» на самолете и на поезде

Иван Торопцев
Корреспондент

Футболисты «Урала» отправятся на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» на самолете и на поезде, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

Днем 5 марта команда отправится на самолете в Сочи, откуда после этого поедет на поезде в Краснодар. Футболисты прибудут в отель около часа ночи 6 марта.

Сразу после игры «Урал» отправится на вокзал, откуда на поезде отправится в Сочи. Там команда будет ждать самолета, который доставит ее в Екатеринбург.

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится 7 марта, начало — в 14.00 (мск).

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-budet-dobiratsya-do-krasnodara-na-samolyote-i-na-poezde
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 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
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6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
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 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
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 Урал 19 4 7 8 12-19 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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