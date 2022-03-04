Футболисты «Урала» отправятся на матч с «Краснодаром» на самолете и на поезде

Футболисты «Урала» отправятся на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» на самолете и на поезде, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

Днем 5 марта команда отправится на самолете в Сочи, откуда после этого поедет на поезде в Краснодар. Футболисты прибудут в отель около часа ночи 6 марта.

Сразу после игры «Урал» отправится на вокзал, откуда на поезде отправится в Сочи. Там команда будет ждать самолета, который доставит ее в Екатеринбург.

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится 7 марта, начало — в 14.00 (мск).