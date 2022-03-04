«Веллитон и Билялетдинов заплатили 5 тысяч долларов». Паршивлюк рассказал о штрафах за лишний вес при Карпине
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил о работе с Валерием Карпиным в «Спартаке» и сравнил его прежние методы с нынешними.
— Чем отличается ранний Карпин, который начинал тренировать в «Спартаке», от Карпина нынешнего, который дорос до сборной России?
— В первую очередь, он стал менее категоричным во многих вещах. Например, в вопросе веса. Если раньше он говорил: будет так и никак иначе, то сейчас все обсуждается, есть диалог. Ну и, конечно, опыт. Как я уже говорил, первое время он опирался на собственный уровень мастерства, поэтому не понимал, когда футболисты не могли выполнить базовые упражнения. Выражаясь его языком: «Каждый должен уметь «косушку повесить» и в голову попасть». Для Карпина было открытием, что не все исполняют передачи так же, как он.
Здесь нужно понимать, что их поколение намного талантливее, чем наше. Любой из них, тренируясь с нами, делал то, чего мы сделать не могли. У нас получалось с третьей попытки, а у них с первой. Да, на больших турнирах они добились меньшего, но факт остается фактом: поколение до нас было на голову сильнее.
Возвращаясь к Карпину — его работа над ошибками, стремление развиваться и опыт привели к тому, что он стал реально большим и умным тренером. Я ведь у многих, кто раньше видел Георгича только по телевизору, а потом у него тренировался, спрашивал: «Ну как тебе Карпин?». Все отвечали: «Топ». Хотя поначалу все судили о нем по интервью и думали: ну что за эгоистичный дядя? Оказалось, надо с ним просто поработать, чтобы понять, какой он на самом деле.
— У кого при Карпине был рекордный штраф за лишний вес?
— То ли у Веллитона, то ли у Билялетдинова. Кажется, пять тысяч долларов — за пять килограммов.
— Когда штаб Хави Грасии установил жесткую диету в «Рубине», игроки на сборах бегали на заправку за шоколадками. Как воспринимали требования Карпина по весу в «Спартаке»?
— Да примерно так же. Когда тебя в чем-то ограничивают, ты пытаешься это компенсировать. Так что шоколадки тоже покупали, но в пределах разумного — все понимали, что на весы все равно вставать. Другой вопрос: в то время не было запрета на сахар, поэтому если у тебя килограмм в запасе, а жировая — 9 процентов, то почему ты не можешь съесть шоколадку? Например, Макеев ел что хотел — у него жировая вообще не увеличивалась. А тем, у кого жировая 12-13 процентов, — ну, куда там еще шоколадку?
Поэтому перед взвешиванием у некоторых в «Спартаке» была целая весогонка: перед сном лежали в горячей ванне, утром шли на пробежку и только после этого ехали на взвешивание.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|- : -
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7