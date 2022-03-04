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4 марта, 08:25

«Веллитон и Билялетдинов заплатили 5 тысяч долларов». Паршивлюк рассказал о штрафах за лишний вес при Карпине

Паршивлюк рассказал о работе с Валерием Карпиным
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Дмитрий Комбаров, Динияр Билялетдинов и Веллитон.
Фото Антон Сергиенко, «СЭ»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил о работе с Валерием Карпиным в «Спартаке» и сравнил его прежние методы с нынешними.
— Чем отличается ранний Карпин, который начинал тренировать в «Спартаке», от Карпина нынешнего, который дорос до сборной России?

— В первую очередь, он стал менее категоричным во многих вещах. Например, в вопросе веса. Если раньше он говорил: будет так и никак иначе, то сейчас все обсуждается, есть диалог. Ну и, конечно, опыт. Как я уже говорил, первое время он опирался на собственный уровень мастерства, поэтому не понимал, когда футболисты не могли выполнить базовые упражнения. Выражаясь его языком: «Каждый должен уметь «косушку повесить» и в голову попасть». Для Карпина было открытием, что не все исполняют передачи так же, как он.
Здесь нужно понимать, что их поколение намного талантливее, чем наше. Любой из них, тренируясь с нами, делал то, чего мы сделать не могли. У нас получалось с третьей попытки, а у них с первой. Да, на больших турнирах они добились меньшего, но факт остается фактом: поколение до нас было на голову сильнее.

Возвращаясь к Карпину — его работа над ошибками, стремление развиваться и опыт привели к тому, что он стал реально большим и умным тренером. Я ведь у многих, кто раньше видел Георгича только по телевизору, а потом у него тренировался, спрашивал: «Ну как тебе Карпин?». Все отвечали: «Топ». Хотя поначалу все судили о нем по интервью и думали: ну что за эгоистичный дядя? Оказалось, надо с ним просто поработать, чтобы понять, какой он на самом деле.

— У кого при Карпине был рекордный штраф за лишний вес?

— То ли у Веллитона, то ли у Билялетдинова. Кажется, пять тысяч долларов — за пять килограммов.

— Когда штаб Хави Грасии установил жесткую диету в «Рубине», игроки на сборах бегали на заправку за шоколадками. Как воспринимали требования Карпина по весу в «Спартаке»?

— Да примерно так же. Когда тебя в чем-то ограничивают, ты пытаешься это компенсировать. Так что шоколадки тоже покупали, но в пределах разумного — все понимали, что на весы все равно вставать. Другой вопрос: в то время не было запрета на сахар, поэтому если у тебя килограмм в запасе, а жировая — 9 процентов, то почему ты не можешь съесть шоколадку? Например, Макеев ел что хотел — у него жировая вообще не увеличивалась. А тем, у кого жировая 12-13 процентов, — ну, куда там еще шоколадку?

Поэтому перед взвешиванием у некоторых в «Спартаке» была целая весогонка: перед сном лежали в горячей ванне, утром шли на пробежку и только после этого ехали на взвешивание.

Сергей Паршивлюк. «В перерыве Шварц завел меня в душевую...» Интервью Паршивлюка — о стычке в раздевалке «Динамо», Карпине и «Спартаке»

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Валерий Карпин
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
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8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
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11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
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14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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ЦСКА – Н. Новгород
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