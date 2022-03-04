«Веллитон и Билялетдинов заплатили 5 тысяч долларов». Паршивлюк рассказал о штрафах за лишний вес при Карпине

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил о работе с Валерием Карпиным в «Спартаке» и сравнил его прежние методы с нынешними.

— Чем отличается ранний Карпин, который начинал тренировать в «Спартаке», от Карпина нынешнего, который дорос до сборной России?

— В первую очередь, он стал менее категоричным во многих вещах. Например, в вопросе веса. Если раньше он говорил: будет так и никак иначе, то сейчас все обсуждается, есть диалог. Ну и, конечно, опыт. Как я уже говорил, первое время он опирался на собственный уровень мастерства, поэтому не понимал, когда футболисты не могли выполнить базовые упражнения. Выражаясь его языком: «Каждый должен уметь «косушку повесить» и в голову попасть». Для Карпина было открытием, что не все исполняют передачи так же, как он.

Здесь нужно понимать, что их поколение намного талантливее, чем наше. Любой из них, тренируясь с нами, делал то, чего мы сделать не могли. У нас получалось с третьей попытки, а у них с первой. Да, на больших турнирах они добились меньшего, но факт остается фактом: поколение до нас было на голову сильнее.

Возвращаясь к Карпину — его работа над ошибками, стремление развиваться и опыт привели к тому, что он стал реально большим и умным тренером. Я ведь у многих, кто раньше видел Георгича только по телевизору, а потом у него тренировался, спрашивал: «Ну как тебе Карпин?». Все отвечали: «Топ». Хотя поначалу все судили о нем по интервью и думали: ну что за эгоистичный дядя? Оказалось, надо с ним просто поработать, чтобы понять, какой он на самом деле.

— У кого при Карпине был рекордный штраф за лишний вес?

— То ли у Веллитона, то ли у Билялетдинова. Кажется, пять тысяч долларов — за пять килограммов.

— Когда штаб Хави Грасии установил жесткую диету в «Рубине», игроки на сборах бегали на заправку за шоколадками. Как воспринимали требования Карпина по весу в «Спартаке»?

— Да примерно так же. Когда тебя в чем-то ограничивают, ты пытаешься это компенсировать. Так что шоколадки тоже покупали, но в пределах разумного — все понимали, что на весы все равно вставать. Другой вопрос: в то время не было запрета на сахар, поэтому если у тебя килограмм в запасе, а жировая — 9 процентов, то почему ты не можешь съесть шоколадку? Например, Макеев ел что хотел — у него жировая вообще не увеличивалась. А тем, у кого жировая 12-13 процентов, — ну, куда там еще шоколадку?

Поэтому перед взвешиванием у некоторых в «Спартаке» была целая весогонка: перед сном лежали в горячей ванне, утром шли на пробежку и только после этого ехали на взвешивание.