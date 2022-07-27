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Сегодня, 14:09

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» успешно оформили Fan ID

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Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» успешно оформили Fan ID, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в команде ни у кого не возникло проблем с получением документа.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»).

В третьем туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграет против «Урала». Игра состоится 29 июля в 18:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-krasnodare-ne-vozniklo-problem-s-polucheniem-fan-id/
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
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 3
Максим Глушенков

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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

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Локомотив

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