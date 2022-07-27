Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» успешно оформили Fan ID

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» успешно оформили Fan ID, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в команде ни у кого не возникло проблем с получением документа.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»).

В третьем туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграет против «Урала». Игра состоится 29 июля в 18:00 по московскому времени.