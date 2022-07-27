Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из московской команды.

Сегодня, 27 июля, стало известно, что жена Мозеса настаивает на его отъезде из России.

«Мозес — квалифицированный игрок, очень сложно терять такого футболиста, — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru. — Открывается место для нашего российского игрока, но искусственное место. Это нормальная формулировка, что Мозес хочет уйти из-за жены, сейчас все из-за жены уходят. Если он уедет в итальянский чемпионат, то обязательно будем следить за ним. Поначалу у нас он выглядел не очень хорошо, потом начал показывать очень добротную игру. Он классный игрок, на сегодняшний день один из лучших в РПЛ.

Одни уходят, другие приходят, жизнь не стоит месте. Не стоит делать трагедию, надо смотреть, как компенсировать такую потерю. Его не было на сборах, но пришел, соскучился по команде, забил два гола. Уход Мозеса — это большая потеря, тренер уже видел костяк команды, его планировали ставить в основной состав, сейчас будут другого смотреть. Он очень хороший и оригинальный игрок».

Как стало известно «СЭ», на решение Мозеса может повлиять уход Луки Каттани с должности спортивного директора клуба.

Мозес играет за «Спартак» с октября 2020 года, контракт 31-летнего нигерийца рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 2 матчах за красно-белых.