Футболисты ЦСКА поддержали Евгения Алдонина перед матчем с «Оренбургом»

Футболисты ЦСКА выразили поддержку бывшему полузащитнику армейцев Евгению Алдонину, который борется с тяжелым заболеванием.

Перед домашним матчем 17-го тура чемпионата России с «Оренбургом» игроки московской команды вышли на поле с большим баннером, на котором было написано: «Женя Алдонин, мы с тобой!».

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист перенес операцию в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с красно-синими он дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок России, четыре раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.