«Балтика» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Балтика» и «Спартак» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в субботу, 29 ноября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи калининградцев и москвичей. Ключевые события игры «Балтика» — «Спартак» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В 16 турах РПЛ «Балтика» набрала 29 очков, а «Спартак» — 28. Встреча команд в первом круге завершилась победой калининградцев со счетом 3:0.