Дзюба — о поражении «Акрона» от «Пари НН»: «Просто обделались»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба двумя словами отреагировал на поражение от «Пари НН» в матче 17-го тура чемпионата России.

Игра команд прошла в субботу, 29 ноября, в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев. У гостей отличились Даниил Лесовой и Хуан Боселли, который реализовал пенальти. Дзюба забил единственный гол «Акрона».

«Просто обделались», — приводит matchtv.ru слова Дзюбы.

«Акрон» с 21 очком располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тольяттинская команда 6 декабря в гостях сыграет против «Зенита».