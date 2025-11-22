Футбол
Сегодня, 16:30

Страшные новости: у Евгения Алдонина — рак желудка. ЦСКА и РПЛ открыли сбор на лечение легенды

У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Егор Сергеев
корреспондент
Евгений Алдонин.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Экс-футболисту требуется помощь.

Бывшему полузащитнику ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину диагностировали тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Официальный благотворительный партнер армейцев запустил сбор средств.

Что произошло

О проблемах со здоровьем у Евгения Алдонина стало известно 22 ноября из сообщения пресс-службы РПЛ.

«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки — вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратному чемпиону России, пятикратному обладателю Кубка страны.

У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь.

«Премиальные? Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много». Алдонин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА

Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, Алдонину диагностирован рак желудка.

Официальный благотворительный партнер ЦСКА — АНО развития спорта «Красно-синее сообщество» — открыл сбор средств. РПЛ призвала клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков поддержать Алдонина и его семью.

Евгений Алдонин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Вместе победим!»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» состояние здоровья Алдонина:

«Одним из первых узнал эту ужасную новость. Мы с Женей дружим, вместе в паре играли в последнее время в падел. Но вот как... Женя боролся и продолжает бороться с этой болезнью. Ему потребуется длительное и дорогостоящее лечение.

Хочется, чтобы сейчас весь футбольный мир объединился и помог Евгению. Надеемся, он как можно быстрее справится с этим недугом и вновь будет играть за легенд футбола, а также не забудет и про падел. Ему многие уже помогают. Хорошо, что появилось это сообщение о сборе средств. Надо всем футбольным людям ему помочь. Вместе победим!»

Что ждет дочь Юлии Началовой. Алдонин дал откровенное интервью

Карьера и личная жизнь Алдонина

Алдонину 45 лет. Он двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны и победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Также он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». За сборную России провел 29 матчей. Игровую карьеру завершил в 2018 году.

В 2006 году Алдонин женился на певице Юлии Началовой, в том же году у пары родилась дочь Вера. Супруги развелись в 2011 году, а в 2019-м Началова скончалась в возрасте 38 лет из-за сепсиса.

Второй раз Евгений женился в 2014 году, его супругу зовут Ольга. В этом браке у него родились двое детей — сын Артем (2016) и дочь Анжелика (2019).

Евгений Алдонин
Футбол
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

    Как изменился Барко: больше не отвечает за магию на поле, но по-прежнему очень важен для «Спартака»
