Страшные новости: у Евгения Алдонина — рак желудка. ЦСКА и РПЛ открыли сбор на лечение легенды
Бывшему полузащитнику ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину диагностировали тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Официальный благотворительный партнер армейцев запустил сбор средств.
Что произошло
О проблемах со здоровьем у Евгения Алдонина стало известно 22 ноября из сообщения пресс-службы РПЛ.
«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки — вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратному чемпиону России, пятикратному обладателю Кубка страны.
У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь.
Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах», — говорится в сообщении.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, Алдонину диагностирован рак желудка.
Официальный благотворительный партнер ЦСКА — АНО развития спорта «Красно-синее сообщество» — открыл сбор средств. РПЛ призвала клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков поддержать Алдонина и его семью.
«Вместе победим!»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» состояние здоровья Алдонина:
«Одним из первых узнал эту ужасную новость. Мы с Женей дружим, вместе в паре играли в последнее время в падел. Но вот как... Женя боролся и продолжает бороться с этой болезнью. Ему потребуется длительное и дорогостоящее лечение.
Хочется, чтобы сейчас весь футбольный мир объединился и помог Евгению. Надеемся, он как можно быстрее справится с этим недугом и вновь будет играть за легенд футбола, а также не забудет и про падел. Ему многие уже помогают. Хорошо, что появилось это сообщение о сборе средств. Надо всем футбольным людям ему помочь. Вместе победим!»
Карьера и личная жизнь Алдонина
Алдонину 45 лет. Он двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны и победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Также он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». За сборную России провел 29 матчей. Игровую карьеру завершил в 2018 году.
В 2006 году Алдонин женился на певице Юлии Началовой, в том же году у пары родилась дочь Вера. Супруги развелись в 2011 году, а в 2019-м Началова скончалась в возрасте 38 лет из-за сепсиса.
Второй раз Евгений женился в 2014 году, его супругу зовут Ольга. В этом браке у него родились двое детей — сын Артем (2016) и дочь Анжелика (2019).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2