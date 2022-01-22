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Сегодня, 13:30

«Надо к психологу ходить». Мостовой о проблемах российских клубов в еврокубках

Андрей Мостовой высказался о проблемах российских клубов в еврокубках
Севастиан Терлецкий
,  
Екатерина Звенигородская
Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футболист питерского «Зенита» Андрей Мостовой поделился с «СЭ» мнением о причинах проблем российских клубов в еврокубках.

— Ты понимаешь, почему у «Зенита» и у всех российских клубов проблема с выездными матчами? В принципе, и у сборная такая же ситуация.

— Какой-то психологический момент, может, чего-то боимся. Я не могу сказать, что выхожу на поле и чего-то боюсь, но зажимаемся, прижимаемся к своим воротам. Хотя «Спартак» вон неплохо играет: нонсенс, в России все печально, бац — «Наполи» побеждают, с «Лестером» вничью на выезде играют. Как это объяснить? Да никак не объяснить. Необъяснимо, но факт.

— Но ты видишь какую-то систему? Все понимают, что с «Челси» и с «Ювентусом» тяжело, но «Мальме» вы обязаны обыгрывать.

— Согласен, «Мальме» мы обязаны обыгрывать. «Зенит» себя позиционирует, конечно, не как европейский топ-клуб, но выше среднего. Так что обязаны обыгрывать на выезде и дома такого соперника. Даже нет никаких оправданий, почему в Швеции так плохо было. Смотрел игру и не понимал, как так может быть, но как-то такое происходит. Психология — все от нее зависит.

— Что делать с психологией?

— К психологу ходить. Честно, не нужно этого стесняться. Это нормальная тема для спортсменов, которые играют на топ-уровне. Почему нет? Я не обращался, но иногда мысли были пообщаться, поговорить, может, легче станет. Все идет от психологии. Нынешний «Ювентус» — это сильная команда, но мы дома с ними вообще на равных играли. Приходим потом в раздевалку — и что, «Ювентус». Все идет от головы.

«Зенит» выбыл из Лиги чемпионов в 1/16 Лиги Европы, где сыграет с испанским «Бетисом».

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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