«Надо к психологу ходить». Мостовой о проблемах российских клубов в еврокубках
Футболист питерского «Зенита» Андрей Мостовой поделился с «СЭ» мнением о причинах проблем российских клубов в еврокубках.
— Ты понимаешь, почему у «Зенита» и у всех российских клубов проблема с выездными матчами? В принципе, и у сборная такая же ситуация.
— Какой-то психологический момент, может, чего-то боимся. Я не могу сказать, что выхожу на поле и чего-то боюсь, но зажимаемся, прижимаемся к своим воротам. Хотя «Спартак» вон неплохо играет: нонсенс, в России все печально, бац — «Наполи» побеждают, с «Лестером» вничью на выезде играют. Как это объяснить? Да никак не объяснить. Необъяснимо, но факт.
— Но ты видишь какую-то систему? Все понимают, что с «Челси» и с «Ювентусом» тяжело, но «Мальме» вы обязаны обыгрывать.
— Согласен, «Мальме» мы обязаны обыгрывать. «Зенит» себя позиционирует, конечно, не как европейский топ-клуб, но выше среднего. Так что обязаны обыгрывать на выезде и дома такого соперника. Даже нет никаких оправданий, почему в Швеции так плохо было. Смотрел игру и не понимал, как так может быть, но как-то такое происходит. Психология — все от нее зависит.
— Что делать с психологией?
— К психологу ходить. Честно, не нужно этого стесняться. Это нормальная тема для спортсменов, которые играют на топ-уровне. Почему нет? Я не обращался, но иногда мысли были пообщаться, поговорить, может, легче станет. Все идет от психологии. Нынешний «Ювентус» — это сильная команда, но мы дома с ними вообще на равных играли. Приходим потом в раздевалку — и что, «Ювентус». Все идет от головы.
«Зенит» выбыл из Лиги чемпионов в 1/16 Лиги Европы, где сыграет с испанским «Бетисом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7