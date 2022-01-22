«Надо к психологу ходить». Мостовой о проблемах российских клубов в еврокубках

Футболист питерского «Зенита» Андрей Мостовой поделился с «СЭ» мнением о причинах проблем российских клубов в еврокубках.

— Ты понимаешь, почему у «Зенита» и у всех российских клубов проблема с выездными матчами? В принципе, и у сборная такая же ситуация.

— Какой-то психологический момент, может, чего-то боимся. Я не могу сказать, что выхожу на поле и чего-то боюсь, но зажимаемся, прижимаемся к своим воротам. Хотя «Спартак» вон неплохо играет: нонсенс, в России все печально, бац — «Наполи» побеждают, с «Лестером» вничью на выезде играют. Как это объяснить? Да никак не объяснить. Необъяснимо, но факт.

— Но ты видишь какую-то систему? Все понимают, что с «Челси» и с «Ювентусом» тяжело, но «Мальме» вы обязаны обыгрывать.

— Согласен, «Мальме» мы обязаны обыгрывать. «Зенит» себя позиционирует, конечно, не как европейский топ-клуб, но выше среднего. Так что обязаны обыгрывать на выезде и дома такого соперника. Даже нет никаких оправданий, почему в Швеции так плохо было. Смотрел игру и не понимал, как так может быть, но как-то такое происходит. Психология — все от нее зависит.

— Что делать с психологией?

— К психологу ходить. Честно, не нужно этого стесняться. Это нормальная тема для спортсменов, которые играют на топ-уровне. Почему нет? Я не обращался, но иногда мысли были пообщаться, поговорить, может, легче станет. Все идет от психологии. Нынешний «Ювентус» — это сильная команда, но мы дома с ними вообще на равных играли. Приходим потом в раздевалку — и что, «Ювентус». Все идет от головы.

«Зенит» выбыл из Лиги чемпионов в 1/16 Лиги Европы, где сыграет с испанским «Бетисом».

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