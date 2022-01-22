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Шмаров: «Приехали в Германию и обыграли «Вердер» 10:1»

Шмаров рассказал, как «Спартак» выезжал в Европу на турниры по мини-футболу
Роман Шишов
Корреспондент

Легендарный футболист «Спартака» Валерий Шмаров в Интервью «КП Спорт» рассказал, как команда в конце 1980-х выезжала в декабре-ноябре в Европу на турниры по мини-футболу.

— Обычно эти турниры были после Нового года, — вспоминает Шмаров. — Германия, Швейцария, Франция. До начала чемпионата было еще очень много времени. Мы тренировались и играли на этих турнирах. Так что все было в рамках подготовки к новому сезону.

— Зрители ходили на эти матчи?

— Полные стадионы были! Сколько они вмещали, столько зрителей и было. Ажиотаж был очень большой.

— А противостояли вам такие же игроки из большого футбола, которые на время перешли в зал?

— Да-да. Профессиональные команды из большого футбола. В частности, «Вердер» из Бремена нас приглашал. Как сейчас помню. До этого мы с ними в еврокубках играли. (Речь идет о матчах Кубка УЕФА в сезоне 1987/88, — Авт.). Мы их 4:1 дома выиграли, а в Германии проиграли в дополнительное время 2:6. И тут они нас на турнир зовут. И мы ту же команду 10:1 влегкую обыгрываем на маленьком поле!

— Успех на таких турнирах зависел от стиля команды?

— Можно и так сказать. В той победной для них игре Кубка УЕФА рослые немцы набили нам головой. Нойбарт, еще кто-то. (Три из шести головой были забиты «Вердером» со второго этажа,). Высокие были футболисты. Они нас затоптали просто. Но мини-футбол — совсем другая игра.

«Спартак» почему приглашали на эти турниры — мы были приспособлены к игре на небольших пространствах, — объясняет Шмаров. — Она и на большом поле у нас была и к мини подходила. Поэтому мы часто такие турниры и выигрывали.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/shmarov-vspominaet-mini-futbolnye-bitvy-spartaka-s-klubami-bundesligi/

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ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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