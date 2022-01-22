Шмаров: «Приехали в Германию и обыграли «Вердер» 10:1»

Легендарный футболист «Спартака» Валерий Шмаров в Интервью «КП Спорт» рассказал, как команда в конце 1980-х выезжала в декабре-ноябре в Европу на турниры по мини-футболу.

— Обычно эти турниры были после Нового года, — вспоминает Шмаров. — Германия, Швейцария, Франция. До начала чемпионата было еще очень много времени. Мы тренировались и играли на этих турнирах. Так что все было в рамках подготовки к новому сезону.

— Зрители ходили на эти матчи?

— Полные стадионы были! Сколько они вмещали, столько зрителей и было. Ажиотаж был очень большой.

— А противостояли вам такие же игроки из большого футбола, которые на время перешли в зал?

— Да-да. Профессиональные команды из большого футбола. В частности, «Вердер» из Бремена нас приглашал. Как сейчас помню. До этого мы с ними в еврокубках играли. (Речь идет о матчах Кубка УЕФА в сезоне 1987/88, — Авт.). Мы их 4:1 дома выиграли, а в Германии проиграли в дополнительное время 2:6. И тут они нас на турнир зовут. И мы ту же команду 10:1 влегкую обыгрываем на маленьком поле!

— Успех на таких турнирах зависел от стиля команды?

— Можно и так сказать. В той победной для них игре Кубка УЕФА рослые немцы набили нам головой. Нойбарт, еще кто-то. (Три из шести головой были забиты «Вердером» со второго этажа,). Высокие были футболисты. Они нас затоптали просто. Но мини-футбол — совсем другая игра.

«Спартак» почему приглашали на эти турниры — мы были приспособлены к игре на небольших пространствах, — объясняет Шмаров. — Она и на большом поле у нас была и к мини подходила. Поэтому мы часто такие турниры и выигрывали.