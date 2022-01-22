Деспотовичем интересуются «Химки», «Ахмат» и «Сочи»

По информации «СЭ», к форварду «Рубина» Джордже Деспотовичу проявляют интерес несколько клубов РПЛ. Нападающий интересен «Химкам», «Ахмату» и «Сочи».

Вчера форвард покинул сборы основной команды в Турции и отправился в Казань для работы с молодежной командой «Рубина».

Менеджмент клуба сообщил Деспотовичу, чтобы он искал себе новую команду. При этом клуб намерен расторгать с ним контракт, чтобы не платить неустойку в 1,5 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний сербский футболист провел 10 матчей за «Рубин», забил один гол и сделал одну результативную передачу.