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Сегодня, 09:15

Литвинов — о легионерах «Спартака»: «Через полгода после приезда Мартинс на чистом русском спросил повара: «А курица есть еще?»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Кристофер Мартинс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ» интересные детали о легионерах красно-белых.

— Кто в раздевалке ответственный за музыку?

— По-разному. Обычно либо Даня Хлусевич, либо Кейта Бальде.

— Слышал, что Бальде в коллектив вообще здорово вписался. Со всеми ребятами хороший контакт.

— Очень контактный парень! Постоянно шутит, подбадривает.

— Кто еще из иностранцев такого же типа?

— До этого был Самюэль Жиго, с которым мы поддерживаем контакт в соцсетях, когда он там что-то выкладывает. Все по чуть-чуть сейчас. Крис Мартинс уже очень хорошо разговаривает на русском. Он полиглот, шесть или семь языков в совершенстве. Буквально через полгода после его приезда была смешная история. Был у нас командный ужин в Тарасовке, на столе стояла курица, и она закончилась. Он повернулся к повару и на чистом русском спрашивает: «А курица есть еще?» Все были очень удивлены.

— В «Спартак» пришли новички Тавареш, Дуарте. Они совсем еще по-русски не понимают, даже подсказок? Сильно ли это мешает на поле?

— Тавареш уже много что понимает на русском. Если говоришь ему «право», «лево», он понимает. Алексису Дуарте это сложнее дается, есть языковой барьер, так как он не знает не только русского, но и английского языка. Как я слышал, у него сейчас есть учитель, который занимается с ним английским, а мы как можно быстрее стараемся ему помочь в этом плане.

— Когда в матче с «Краснодаром» Батчи на фланге убегает от Дуарте, а тот встает и смотрит, как соперник забивает гол, неужели вы ему не предъявляете за это? В былые времена ему бы по полной, думаю, прилетело.

— В былые времена, возможно, прилетело бы. Но с Алексисом, думаю, поговорили игроки постарше — Квинси, Георгий Джикия.

— А Тавареш говорит на английском, да? То есть он такой, международный парень?

— Да, он знает английский, португальский.

Ранее Литвинов рассказал, как учеба и золотая медаль в школе помогли ему в жизни.

Руслан Литвинов. «Между деревней Шапкино и какими-нибудь Мальдивами, конечно, выберу деревню!» Интервью Руслана Литвинова

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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