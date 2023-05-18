Тошич: «Видно, что ЦСКА наконец показывает чемпионскую игру»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением об игроках московского клуба.

«После моего ухода из ЦСКА в клуб пришли многие футболисты, и сейчас видно, что построилась команда, где есть сплав опыта и молодости. Все, кто приходил в команду за последние четыре года, должны показывать себя. Видно, что ЦСКА наконец показывает чемпионскую игру», — приводит Sport24 слова Тошича.

Сербский футболист выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На данный момент ЦСКА занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка за 27 туров.