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Сегодня, 09:00

Футболист «Спартака» Литвинов рассказал о золотой медали в школе, сдаче ЕГЭ и влиянии учебы на жизнь

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ» о золотой медали в школе, сдаче ЕГЭ и влиянии учебы на жизнь.

— Тебя тысячу раз спрашивали о золотой медали в школе, но все равно ситуация необычная для футболиста. Поэтому поставлю вопрос так: ты чувствуешь, что усердная учеба помогла тебе в жизни?

— Да, конечно! Уверен на сто процентов, что учеба напрямую связана с футболом. Если будешь развиваться во всех направлениях, то и в футболе у тебя будет быстрее работать голова. Это очень важно, особенно на высоком уровне. У нас в команде Даня Зорин тоже окончил школу с золотой медалью, и настолько приятно, что ребята стараются учиться! Я разговаривал с учителями в академии, они говорят, что гораздо больше стало ребят, которые хорошо учатся.

— Взял Зорина под опеку в команде?

— Не из-за этого и не только его. Паша Мелешин, Зорин — ребята умные, интересные, с ними всегда приятно пообщаться.

— В футбольных спецклассах учебе большого внимания не уделяют. С тебя спрашивали, как с обычных школьников, или скидки как футболисту делали? И если бы спрашивали жестко, ты бы все равно получил золотую медаль?

— Думаю, все равно бы получил. В тот момент, когда я сдавал ЕГЭ, условия получения золотой медали были немного усложнены, потому что мало было получить пятерки по всем предметам в аттестате, нужно было еще сдать русский язык и математику на 70 баллов. В том году надо было выбрать — сдаешь базовую математику или профильную. Профильная раза в два тяжелее, но я выбрал ее. И мне приходилось на час раньше приходить в школу, заниматься дополнительно с учителем. Поэтому думаю, что все равно бы справился.

— Почему ты поставил перед собой более сложную задачу?

— Я больше думал о том, как быть дальше, если буду поступать в институт. Если выбирать что-то значимое, то надо сдавать профильную. Это была для меня подушка безопасности.

Литвинов — воспитанник «Спартака», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за красно-белых.

Руслан Литвинов. «Между деревней Шапкино и какими-нибудь Мальдивами, конечно, выберу деревню!» Интервью Руслана Литвинова
Руслан Литвинов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
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Квинси Промес

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Федор Чалов

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