Футболист «Спартака» Литвинов рассказал о золотой медали в школе, сдаче ЕГЭ и влиянии учебы на жизнь

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ» о золотой медали в школе, сдаче ЕГЭ и влиянии учебы на жизнь.

— Тебя тысячу раз спрашивали о золотой медали в школе, но все равно ситуация необычная для футболиста. Поэтому поставлю вопрос так: ты чувствуешь, что усердная учеба помогла тебе в жизни?

— Да, конечно! Уверен на сто процентов, что учеба напрямую связана с футболом. Если будешь развиваться во всех направлениях, то и в футболе у тебя будет быстрее работать голова. Это очень важно, особенно на высоком уровне. У нас в команде Даня Зорин тоже окончил школу с золотой медалью, и настолько приятно, что ребята стараются учиться! Я разговаривал с учителями в академии, они говорят, что гораздо больше стало ребят, которые хорошо учатся.

— Взял Зорина под опеку в команде?

— Не из-за этого и не только его. Паша Мелешин, Зорин — ребята умные, интересные, с ними всегда приятно пообщаться.

— В футбольных спецклассах учебе большого внимания не уделяют. С тебя спрашивали, как с обычных школьников, или скидки как футболисту делали? И если бы спрашивали жестко, ты бы все равно получил золотую медаль?

— Думаю, все равно бы получил. В тот момент, когда я сдавал ЕГЭ, условия получения золотой медали были немного усложнены, потому что мало было получить пятерки по всем предметам в аттестате, нужно было еще сдать русский язык и математику на 70 баллов. В том году надо было выбрать — сдаешь базовую математику или профильную. Профильная раза в два тяжелее, но я выбрал ее. И мне приходилось на час раньше приходить в школу, заниматься дополнительно с учителем. Поэтому думаю, что все равно бы справился.

— Почему ты поставил перед собой более сложную задачу?

— Я больше думал о том, как быть дальше, если буду поступать в институт. Если выбирать что-то значимое, то надо сдавать профильную. Это была для меня подушка безопасности.

Литвинов — воспитанник «Спартака», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за красно-белых.