FourFourTwo: «Если бы у Сарри в «Челси» был такой игрок, как Дзюба, когда он имел дело с Кепой»

Портал Four Four Two в своем официальном Twitter опубликовал видео, как нападающий «Зенита» Артем Дзюба во время матча 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1) поднял одноклубника Сердара Азмуна и подтолкнул его, чтобы он покинул поле. До этого главный арбитр встречи Павел Кукуян попросил иранца уйти с поля.

— Если бы у Маурицио Сарри был такой игрок, устрашающий оруженосец, как Артем Дзюба, когда он имел дело с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне, — отметили в FourFourTwo.

If only Maurizio Sarri had a player/terrifying henchman like Artem Dzyuba to deal with Kepa Arrizabalaga last season...pic.twitter.com/CUuBMPlREA