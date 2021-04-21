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Форвард «Зенита» Малком признался, что пока не сделал прививку от коронавируса

18:00
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Нападающий «Зенита» Малком признался, что еще не привился от коронавируса.

«Здесь уже все вакцинированы. Так как я заболел гриппом, я до сих пор не мог сделать прививку. Но моя девушка уже получила обе дозы. Все в клубе привились. В «Зените» следят за этим. Прививку людям делают даже на стадионе в день матчей.

Я пошел сегодня на рынок, на мне была маска, потому что я еще не болел коронавирусом, но люди, которые проходят мимо на улице и внутри рынка, уже не носят маски. Так что жизнь нормальная, болельщики приходят на стадион", — приводит Globo Esporte слова Малкома.

В текущем сезоне Малком провел 22 матча за «Зенит», в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. 24-летний бразилец выступает за российский клуб с лета 2019 года.

Дополнительная информация:

https://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/noticias-corinthians-malcom-entrevista.ghtml?utm_

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