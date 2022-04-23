«Может, я буду играть здесь все время». Изидор заявил, что счастлив находиться в «Локомотиве»

Изидор заявил, что счастлив находиться в «Локомотиве»

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор после победы над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал итоги встречи.

— Это первый матч, когда ты не забил. Что ты чувствуешь?

— Я все равно счастлив. Я рад за команду, мы победили. Остальное — не важно.

— Почему «Локо» стал играть хуже после красной карточки у «Нижнего Новгорода»?

— Погода жаркая, поле большое (смеется). Был конец игры, вот в чем ответ.

— Какая у тебя сейчас мотивация?

— Мы стараемся выигрывать все игры за «Локомотив». Это важно.

— Что с твоим будущем?

— Я в «Локомотиве». Не думаю ни о чем другом. Может, я буду играть здесь все время, пока действует мой контракт. Я счастлив быть здесь, — сказал Изидор.

21-летний Изидор вышел в старте «Локомотива» на матч с «Нижним» и провел на поле всю игру.