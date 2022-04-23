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Цорн похвалил игру новичков «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» отметил игру новичков команды
Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил игру новичков команды, которые присоединились к «Локо» в зимнее трансферное окно.

— Как себя проявляют новобранцы? Что происходит с Изидором?

— Ожидал, что Изидор будет так много забивать. Если мы берем футболистов в линию атаки, то нам важно, чтобы они умели забивать. Он вместе с Кухтой должен был заменить Лисаковича и Смолова. Но сегодня и без Кухты справились. Изидор очень хорошо себя проявляет, мы им очень довольны. Я думаю, что он только начинает. Надеемся, что будет радовать.

— Оцените игру Мампасси?

— Я говорил, что Мампасси молодой игрок. Ему 19 лет, до этого он играл в Мариуполе. Это другой уровень, чем «Локомотив». Я считаю, что у него есть большой потенциал. Тем более он россиянин, с русским паспортом, на позиции защитника. Это дефицит. Мы надеялись, что у нас будет еще один центральный защитник, Пабло. Но мы его продали по причинам, которые я уже объяснял. Поэтому Мампасси вынужден играть больше, чем от него ожидали. Он хорошо справляется, он молодой. Он справляется с ситуацией, учитывая, откуда он приехал.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Марк Мампасси
Томас Цорн
1
0
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«Может, я буду играть здесь все время». Изидор заявил, что счастлив находиться в «Локомотиве»

«Нам сказали, что это оптимизация тренерского состава». Лоськов — о ситуации с работой в «Локомотиве»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

Динамо

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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