Цорн похвалил игру новичков «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил игру новичков команды, которые присоединились к «Локо» в зимнее трансферное окно.

— Как себя проявляют новобранцы? Что происходит с Изидором?

— Ожидал, что Изидор будет так много забивать. Если мы берем футболистов в линию атаки, то нам важно, чтобы они умели забивать. Он вместе с Кухтой должен был заменить Лисаковича и Смолова. Но сегодня и без Кухты справились. Изидор очень хорошо себя проявляет, мы им очень довольны. Я думаю, что он только начинает. Надеемся, что будет радовать.

— Оцените игру Мампасси?

— Я говорил, что Мампасси молодой игрок. Ему 19 лет, до этого он играл в Мариуполе. Это другой уровень, чем «Локомотив». Я считаю, что у него есть большой потенциал. Тем более он россиянин, с русским паспортом, на позиции защитника. Это дефицит. Мы надеялись, что у нас будет еще один центральный защитник, Пабло. Но мы его продали по причинам, которые я уже объяснял. Поэтому Мампасси вынужден играть больше, чем от него ожидали. Он хорошо справляется, он молодой. Он справляется с ситуацией, учитывая, откуда он приехал.