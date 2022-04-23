Цорн похвалил игру новичков «Локомотива»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил игру новичков команды, которые присоединились к «Локо» в зимнее трансферное окно.
— Как себя проявляют новобранцы? Что происходит с Изидором?
— Ожидал, что Изидор будет так много забивать. Если мы берем футболистов в линию атаки, то нам важно, чтобы они умели забивать. Он вместе с Кухтой должен был заменить Лисаковича и Смолова. Но сегодня и без Кухты справились. Изидор очень хорошо себя проявляет, мы им очень довольны. Я думаю, что он только начинает. Надеемся, что будет радовать.
— Оцените игру Мампасси?
— Я говорил, что Мампасси молодой игрок. Ему 19 лет, до этого он играл в Мариуполе. Это другой уровень, чем «Локомотив». Я считаю, что у него есть большой потенциал. Тем более он россиянин, с русским паспортом, на позиции защитника. Это дефицит. Мы надеялись, что у нас будет еще один центральный защитник, Пабло. Но мы его продали по причинам, которые я уже объяснял. Поэтому Мампасси вынужден играть больше, чем от него ожидали. Он хорошо справляется, он молодой. Он справляется с ситуацией, учитывая, откуда он приехал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0