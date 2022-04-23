Цорн: «Пока бюджет у «Локомотива» подтвержден»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) рассказл о бюджете клуба и реформе молодежной команды.

— Вы сказал о реформе молодежного футбола в «Локомотиве», с чем это связано?

— Мы хотим иметь четкую вертикаль. У нас есть цель создать серьезную конкуренцию в командах.

— Денег со следующего сезона меньше не станет в «Локомотиве»?

— Пока бюджет у нас подтвержден. Он такой же, как и был в начале этого сезона.