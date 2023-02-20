«Урал» отдал Гаджимурадова до конца сезона в аренду в махачкалинское «Динамо»
Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов уходит в аренду в ФК «Динамо» (Махачкала). Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба команды РПЛ.
25-летний Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.
В сезоне-2022/23 россиянин сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за команду из Екатеринбурга.
Махачкалинское «Динамо» выступает в первой лиге, где занимает 11-е место в турнирной таблице.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/7134
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