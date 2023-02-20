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Сегодня, 17:04

«Урал» отдал Гаджимурадова до конца сезона в аренду в махачкалинское «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов уходит в аренду в ФК «Динамо» (Махачкала). Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба команды РПЛ.

25-летний Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.

В сезоне-2022/23 россиянин сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за команду из Екатеринбурга.

Махачкалинское «Динамо» выступает в первой лиге, где занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/7134
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Урал
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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