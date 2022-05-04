Форвард «Ахмата» Конате извинился перед Акинфеевым за нанесенную травму

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате извинился перед вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым, которому он нанес травму в 27-м туре РПЛ (2:0).

«В матче с ЦСКА случилось игровое столкновение. Была обоюдная борьба за мяч, а я как нападающий стараюсь идти до конца в любом эпизоде, но в моих мыслях и действиях не было злого умысла, и мне точно не хотелось наносить травму. Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод. Желаю ему скорейшего выздоровления от всей души», — приводит слова Конате Sport24.

На 90-й минуте матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:0) Акинфеев вышел из ворот, чтобы помешать нападающему Конате, который врезался во вратаря.

После игры ЦСКА показал состояние ноги Акинфеева. На голени были видны несколько довольно глубоких рассечений.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что у 36-летнего голкипера диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит. Также участие Акинфеева в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» находится под вопросом.