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Форвард «Ахмата» Конате извинился перед Акинфеевым за нанесенную травму

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате извинился перед вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым, которому он нанес травму в 27-м туре РПЛ (2:0).

«В матче с ЦСКА случилось игровое столкновение. Была обоюдная борьба за мяч, а я как нападающий стараюсь идти до конца в любом эпизоде, но в моих мыслях и действиях не было злого умысла, и мне точно не хотелось наносить травму. Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод. Желаю ему скорейшего выздоровления от всей души», — приводит слова Конате Sport24.

На 90-й минуте матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:0) Акинфеев вышел из ворот, чтобы помешать нападающему Конате, который врезался во вратаря.

После игры ЦСКА показал состояние ноги Акинфеева. На голени были видны несколько довольно глубоких рассечений.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что у 36-летнего голкипера диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит. Также участие Акинфеева в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» находится под вопросом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-04-forvard-akhmata-konate-izvinilsya-pered-akinfeyevym-za-nanesennuyu-travmu
Игорь Акинфеев
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2
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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