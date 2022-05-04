Председатель совета директоров ЦСКА попал под санкции Великобритании

Председателем совета директоров ПФК ЦСКА Максим Орешкин попал в санкционный список Великобритании, информирует МИД королевства.

Ранее под западные санкции попали компании, которые входят в структуру ВЭБ, спонсора армейцев.

Напомним, Орешкин, который также является помощником президента России, возглавил совет директоров московского клуба 8 мая 2020 года. ЦСКА в этом сезоне занимает четвертое место с 47 очками.

Орешкин возглавил совет директоров московского клуба 8 мая 2020 года.