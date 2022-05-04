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Сегодня, 15:32

Председатель совета директоров ЦСКА попал под санкции Великобритании

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Орешкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председателем совета директоров ПФК ЦСКА Максим Орешкин попал в санкционный список Великобритании, информирует МИД королевства.

Ранее под западные санкции попали компании, которые входят в структуру ВЭБ, спонсора армейцев.

Напомним, Орешкин, который также является помощником президента России, возглавил совет директоров московского клуба 8 мая 2020 года. ЦСКА в этом сезоне занимает четвертое место с 47 очками.

Орешкин возглавил совет директоров московского клуба 8 мая 2020 года.

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Орешкин
4
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

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Матео Кассьерра

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П
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Зенит

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Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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 15 1 4
Горан Чаушич

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Арсенал Т

 22 1 4
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