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ЦСКА показал, как выглядит нога Акинфеева после столкновения с Конате

Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба ЦСКА выложила фото ноги капитана команды Игоря Акинфеева после гостевого матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:2).

На снимкке видно, насколько сильно повреждена голень 36-летнего вратаря — на ней несколько довольно глубоких рассечений.

«Нога капитана после столкновения с Конате Выглядит жутко. Ждем результатов обследования», — подписано фото.

На 90-й минуте Акинфеев ценой повреждения спас ЦСКА от гола. Он вышел из ворот, чтобы помешать Конате, который ткнул по мячу, а затем врезался во вратаря. Голкипер после помощи врачей с трудом смог доиграть матч.

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
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 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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