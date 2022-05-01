ЦСКА показал, как выглядит нога Акинфеева после столкновения с Конате

Пресс-служба ЦСКА выложила фото ноги капитана команды Игоря Акинфеева после гостевого матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:2).

На снимкке видно, насколько сильно повреждена голень 36-летнего вратаря — на ней несколько довольно глубоких рассечений.

«Нога капитана после столкновения с Конате Выглядит жутко. Ждем результатов обследования», — подписано фото.

На 90-й минуте Акинфеев ценой повреждения спас ЦСКА от гола. Он вышел из ворот, чтобы помешать Конате, который ткнул по мячу, а затем врезался во вратаря. Голкипер после помощи врачей с трудом смог доиграть матч.