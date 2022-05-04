У Акинфеева диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает восстановление после столкновения с Конате и не участвует в тренировках команды, информирует пресс-служба клуба.

Как отмечается, у 36-летнего российского голкипера диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит.

Решение об участии в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» будет принято после оценки его состояния накануне игры.

На 90-й минуте матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:0) Акинфеев ценой повреждения спас ЦСКА от гола. Он вышел из ворот, чтобы помешать нападающему Мохамеду Конате, который врезался во вратаря.

После игры ЦСКА показал состояние ноги Акинфеева. На голени были видны несколько довольно глубоких рассечений.

Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет 7 мая (начало — в 19.00 мск).