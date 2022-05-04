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Участие Акинфеева в матча ЦСКА — «Сочи» находится под вопросом

У Акинфеева диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев получил травму в матче «Ахмат» — ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает восстановление после столкновения с Конате и не участвует в тренировках команды, информирует пресс-служба клуба.

Как отмечается, у 36-летнего российского голкипера диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит.

Решение об участии в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» будет принято после оценки его состояния накануне игры.

На 90-й минуте матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:0) Акинфеев ценой повреждения спас ЦСКА от гола. Он вышел из ворот, чтобы помешать нападающему Мохамеду Конате, который врезался во вратаря.

После игры ЦСКА показал состояние ноги Акинфеева. На голени были видны несколько довольно глубоких рассечений.

Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет 7 мая (начало — в 19.00 мск).

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

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Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

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