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Сегодня, 16:56

Первый тренер Акинфеева предположил, кто заменит голкипера в матче с «Сочи»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о травме голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.

«Честно, я не знаю, успеет ли он восстановиться до матча с «Сочи», это решают врачи и сам игрок, поэтому сказать на сто процентов я не могу. Насчет замены ему тоже трудно сказать, просто потому, что меня нет в клубе. Для того чтобы знать, кто из них лучше, мне надо присутствовать там. Но судя по тому, что Тороп как-то больше времени находится вторым номером, наверное, он предпочтительней. Это решение тренера. Может быть, за это время Данила в порядке набрал. Во всяком случае если мы возьмем матч ЦСКА в Липецке, когда Игорь не играл, то там стоял Тороп первым номером», — сказал Чанов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее стало известно, что 36-летний Акинфеев не участвует в тренировках команды из-за повреждения, полученного в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против грозненского «Ахмата» (0:2).

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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