Первый тренер Акинфеева предположил, кто заменит голкипера в матче с «Сочи»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о травме голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.

«Честно, я не знаю, успеет ли он восстановиться до матча с «Сочи», это решают врачи и сам игрок, поэтому сказать на сто процентов я не могу. Насчет замены ему тоже трудно сказать, просто потому, что меня нет в клубе. Для того чтобы знать, кто из них лучше, мне надо присутствовать там. Но судя по тому, что Тороп как-то больше времени находится вторым номером, наверное, он предпочтительней. Это решение тренера. Может быть, за это время Данила в порядке набрал. Во всяком случае если мы возьмем матч ЦСКА в Липецке, когда Игорь не играл, то там стоял Тороп первым номером», — сказал Чанов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее стало известно, что 36-летний Акинфеев не участвует в тренировках команды из-за повреждения, полученного в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против грозненского «Ахмата» (0:2).