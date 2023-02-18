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Сегодня, 17:40

Агент защитника «Ростова» Мелехина заявил, что футболистом интересуются иностранные клубы

Алина Савинова
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Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, рассказал об интересе к футболисту со стороны иностранных.

«Интерес к нему есть, но на уровне разговоров. Он центральный защитник 2003 года, который почти все игры играет в «Ростове». Естественно, к нему есть интерес из-за рубежа. Есть интерес в том числе от клубов из хороших чемпионатов. Мы пока приняли решение, что нынешний сезон он отыграет и сосредоточится на «Ростове». Дальше будем смотреть и принимать решение с руководством клуба, исходя из ситуации», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Мелехин провел за «Ростов» 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zashitnika-rostova-melyokhina-soobshil-chto-k-futbolistu-est-interes-so-storony-inostrannykh-klubov-228936/
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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