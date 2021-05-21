Рыжиков рассказал про стажировку у Слуцкого

Главный тренер новичка ПФЛ клуба «Красава» Сергей Рыжиков рассказал, как проходил стажировку у Леонида Слуцкого.

«Рубин» и Леонид Викторович Слуцкий позволили мне посмотреть 2 недели на работу команды изнутри, — цитирует Рыжикова metaratings.ru. — Я много говорил с тренерским штабом, доктором команды. Узнал много полезного и нужного от Леонида Викторовича, но пока это не подходит к моей модели, потому что разница между «Рубином» и клубом второй лиги есть. Слуцкий сказал, что я могу в любое время ему набрать и задавать любые профессиональные вопросы".

— Он полностью открыл для вас тренировки?

— Да, я видел все этапы подготовки команды к матчам. В очередной раз убедился, насколько сильный тренерский штаб у «Рубина». Неудивительно, что команда вышла в еврокубки. Я все записывал, даже пару флешек с видео занятий забрал с собой. Полагаю, что не всё нам пригодится, но конспекты всегда под рукой.

Вообще, очень приятно было вернуться в «Рубин». Это мой второй дом, поэтому каждый раз я здесь испытываю особые эмоции.

— Какая главная особенность Слуцкого в недельном цикле?

— Все секреты не буду раскрывать, но его подход к тренировкам особенный. Он очень доступно доносит информацию до игроков, даже на тренировочном поле он не теряет свою интеллигентность.