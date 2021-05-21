Жемалетдинов близок к продлению контракта с «Локомотивом»
12:04
По данным «СЭ», Рифат Жемалетдинов останется в «Локомотиве» — на днях он должен продлить истекающее соглашение. Переговоры шли непросто, однако на последней встрече гендиректор клуба Владимир Леонченко и агент игрока Вадим Шпинев обо всем договорились.
В минувшем сезоне 24-летний полузащитник сборной России провел за «Локомотив» 30 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.
(Константин Алексеев)
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