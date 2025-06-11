В «Локомотиве» подтвердили переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подтвердил, что защитник Наир Тикнизян переходит в «Црвену Звезду».

10 июня «СЭ» сообщал, что клубы договорились о трансфере. Тикнизян после отпуска прибудет 21 июня в Белград для прохождения медосмотра.

«Точно ли Тикнизян покидает команду? Да, уходит в «Црвену Звезду». Пожелаем ему удачи. У него должно получиться в Сербии. Они же играют в Европе, ему там будет немножко интереснее», — сказал Филатов matchtv.ru.

В сезоне-2024/25 26-летний Тикнизян сыграл 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Футболист сообщил, что его не устраивает количество времени, которое он проводит на поле в «Локомотиве». По этой причине по окончании сезона он планирует попросить руководство клуба отпустить его. Действующий контракт полузащитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.