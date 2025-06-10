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10 июня 2025, 19:19

«Локомотив» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Тикнизяна, игрок пройдет медосмотр 21 июня

Константин Белов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» и «Црвена Звезда» договорились о трансфере полузащитника Наира Тикнизяна.

26-летний полузащитник сборной Армении после небольшого отпуска прибудет 21 июня в Белград для прохождения медосмотра.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В сезоне-2024/25 футболист провел за команду 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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Наир Тикнизян
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
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