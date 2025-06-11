Агент Писарского заявил, что нападающий выполнил требования для полноценного перехода в «Сочи»

Агент нападающего «Сочи» Владимира Писарского Артем Бабырь в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игроке.

«У Владимира арендное соглашение в «Сочи» завершается 30 июня. Но он выполнил все требования, чтобы перейти в «Сочи» на полноценной основе. Скоро об этом должны объявить официально», — сказал Бабырь «СЭ».

29-летний нападающий принадлежит «Крыльям Советам», но прошедший сезон провел в аренде в «Сочи». В сезоне-2024/25 Писарский провел 30 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.