Федун заявил о желании сохранить лидеров «Спартака» в команде

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» пожелал футболистам красно-белых, включенным в заявки своих национальных сборных для участия в Евро-2020 проявить себя.

Однако выразил надежду, что, несмотря на предложения от других клубов, в новом сезоне костяк команды, занявшей второе место в прошлом чемпионате России, сохранится.

«Такие турниры как Евро — отличная витрина, чтобы показать себя. Если же говорить о нынешнем турнире, желаю всем спартаковцам в сборных проявить себя и привлечь внимание сильных клубов. Однако нам бы, разумеется, не хотелось терять никого из своих лидеров. Уверен, что «Спартак» в новом сезоне при условии сохранения костяка команды вновь будет бороться за самые высокие места», — сказал Федун.

По информации СМИ российские и зарубежные клубы интересуются сразу несколькими игроками «Спартака»: Самюэлем Жиго, Георгием Джикией, Романом Зобниным, Алексом Кралом, Джорданом Ларссоном, Эсекьелем Понсе.

(Артем Калинин)