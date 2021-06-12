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Федун заявил о желании сохранить лидеров «Спартака» в команде

16:20
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» пожелал футболистам красно-белых, включенным в заявки своих национальных сборных для участия в Евро-2020 проявить себя.

Леонид Федун.«Наш футбол уже достиг дна, пора оттолкнуться и двигаться вверх». Федун поделился ожиданиями от выступления сборной на Евро

Однако выразил надежду, что, несмотря на предложения от других клубов, в новом сезоне костяк команды, занявшей второе место в прошлом чемпионате России, сохранится.

«Такие турниры как Евро — отличная витрина, чтобы показать себя. Если же говорить о нынешнем турнире, желаю всем спартаковцам в сборных проявить себя и привлечь внимание сильных клубов. Однако нам бы, разумеется, не хотелось терять никого из своих лидеров. Уверен, что «Спартак» в новом сезоне при условии сохранения костяка команды вновь будет бороться за самые высокие места», — сказал Федун.

По информации СМИ российские и зарубежные клубы интересуются сразу несколькими игроками «Спартака»: Самюэлем Жиго, Георгием Джикией, Романом Зобниным, Алексом Кралом, Джорданом Ларссоном, Эсекьелем Понсе.

(Артем Калинин)

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