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Федун рассказал об ожиданиях от работы Руя Витории

16:05
Руй Витория. Фото Reuters
Руй Витория. Фото Reuters
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Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал, чего ждет от нового главного тренера команды португальца Руя Витории.

Леонид Федун.«Наш футбол уже достиг дна, пора оттолкнуться и двигаться вверх». Федун поделился ожиданиями от выступления сборной на Евро

«Мы встретились с ним перед подписанием контракта. Руй опытный специалист, знающий и умеющий выигрывать трофеи. Жду от него качественной и профессиональной работы, которая будет приносить результат. Уверен, он возьмется за новое дело со всей страстью и желанием», — сказал Федун.

Руй Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании контракта. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая. Ожидается, что 14 июня тренер будет официально представлен на стадионе «Открытие банк арена».

(Артем Калинин)

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