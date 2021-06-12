Федун назвал сумму, которую готовы потратить на рекламу и спонсорство пивные компании

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал, как много готовы потратить на рекламу и спонсорство пивные компании, если на российских стадионах вновь разрешат продажу и рекламу пива.

«Благодаря крупным футбольным ивентам — чемпионату мира 2018 года и нынешнему Евро — мы, во-первых, получили отличную инфраструктуру, а во-вторых, увидели, что наш болельщик ничем не хуже болельщиков в Англии или Германии. Он может цивилизованно поддерживать свою команду, а беспорядки на трибунах давно ушли в прошлое. Не вижу причин, по которым на стадионы нельзя вернуть пиво. Пивные компании смогут выделить на рекламу и спонсорство более миллиарда рублей. Это позволит клубам существенно повысить доходы в бюджет, а также привлечет инвестиции для содержания наследия ЧМ-2018», — сказал Федун.

Продажа пива на стадионах прекратилась в 2005 году, когда вышел федеральный закон, запрещающий реализацию пива во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. В июле 2011 года Дмитрий Медведев, находившийся в должности президента России, подписал новый закон — пиво и напитки на его основе приравняли к алкогольной продукции. Исключение было сделано в 2018 году в связи с рекламными обязательствами, когда страна принимала чемпионат мира по футболу.

(Артем Калинин)