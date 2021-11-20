Федун пообедал с будущим тренером «Спартака»
По данным «СЭ», Леонид Федун сейчас находится в Италии, где вчера встретился с тренером Паоло Ваноли. Владелец «Спартака» за обедом обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества.
Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте, он должен стать преемником Руя Витории. При этом португалец, по информации «СЭ», точно доработает до зимнего перерыва.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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