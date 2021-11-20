Руй Витория точно не покинет «Спартак» до зимнего перерыва
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Руй Витория точно не покинет команду до зимнего перерыва.
В субботу, 20 ноября, «Спартак» в 15-м туре Тинькофф РПЛ уступил «Краснодару» (1:2). Московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с разностью мячей 17-21.
Красно-белые не могут победить в чемпионате России уже 5 матчей подряд и 7 — во всех турнирах.
До зимнего перерыва «Спартаку» предстоит провести 5 матчей: две игры в Лиге Европы и три встречи в чемпионате.
В качестве замены в «Спартаке» рассматривают итальянского тренера Паоло Ваноли, бывшего помощника Антонио Конте.
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