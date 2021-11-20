«Спартак» завершит первый круг чемпионата во второй половине таблицы с отрицательной разностью мячей
«Спартак» проиграл «Краснодару» в гостевом матче 15-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:2.
«Быки» набрали 24 очка и занимают пятое место в РПЛ, «Спартак» с 19 баллами идет десятым.
Красно-белые закончили первый круг чемпионата России во второй половине турнирной таблице и имеют отрицательную разность забитых и пропущенных мячей — 17:21.
В 16-м туре «Спартак» 29 ноября на выезде встретится с «Уфой».
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